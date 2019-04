Genieten van de lentezon: eerste officiële warme dag van het jaar

De eerste landelijke warme dag van 2019 is een feit. In De Bilt werd vanmiddag voor het eerst dit jaar 20 graden gemeten, meldt Weerplaza. Ook aan de kust werden hoge temperaturen gemeten, van 18 tot 19 graden.

Vandaag was het op meerdere plekken in het land 20 graden. Volgens weerman Marco Verhoef was de eerste lokale warme dag dit jaar al op 27 februari.

In Noord-Brabant werd het nog warmer. Omroep Brabant schrijft dat in Eindhoven de temperatuur steeg naar 20,9 graden en in Volkel werd de 21 graden gehaald.

Opvallend: ook vorig jaar was de eerste officiële landelijke warme dag op 7 april.