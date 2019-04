Van Houten naar Sydney: Nederlander maakt langste reis ooit in stekkerauto

Zijn laatste bestemming was nog een flinke uitdaging. Grote gebieden van Australië zijn volledig onbewoond. Dat levert problemen op voor elektrische auto's, die maar een paar honderd kilometer kunnen rijden op een volle batterij.

Wakker moest daarom ook inventief zijn. In Europa durfde hij altijd wel door te rijden, zelfs met nog maar een paar procent batterij. "Bij ons is het zo dichtbevolkt. Dat durf ik wel aan. Maar in Australië ligt dat anders."

In verlaten gebieden hield Wakker rekening met het weer, de stand van de wind bijvoorbeeld. "Ik heb een keer 12 uur gewacht tot het moment waarop ik de wind in mijn rug zou hebben. En continu 60 kilometer per uur gereden op de snelweg. Dat resulteerde in een persoonlijk record op één opgeladen batterij: 235 kilometer. De laatste 20 kilometer naar de eindbestemming ben ik voortgesleept door een voorbijgaande auto."

Nederland in wereldtop

Dat had in Nederland niet gehoeven. "De dekking is zo hoog, je kunt je auto overal opladen. Samen met Scandinavië behoren wij tot de wereldtop als het gaat om infrastructuur voor elektrisch vervoer." Desondanks is er voor Wakker hier nog flink wat werk aan de winkel: slechts 4 procent van de Nederlanders rijdt elektrisch. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB.

Het grootste bezwaar dat Nederlanders hebben, is de prijs van de auto. De kosten bedragen minimaal 20.000 euro. Wakker, die zijn eigen auto leende van een vriend, begrijpt wel dat de gemiddelde Nederlander zich dat niet kan veroorloven.

Wakker kreeg ook wel kritiek. "Natuurlijk kom je mensen tegen die het niet met je eens zijn. Sommigen hebben moeite met mijn doel om zoveel mogelijk mensen aan de elektrische auto te krijgen. Zij zijn sceptisch over klimaatverandering door een hogere CO2 uitstoot."

Hij wil niemand de les lezen met zijn reis. Het is vooral zijn doel om aandacht te genereren voor de mogelijkheden van elektrisch vervoer. Wakker: "Met deze roadtrip probeer ik te laten zien dat een elektrische auto een prima oplossing is. Niet alleen voor het dagelijkse vervoer, maar ook voor de langere reizen in Europa."