Veel Britten bezorgd over brexit: 'Het spookt de hele tijd door mijn hoofd'

Nu al ondervinden ze problemen. "Sinds het referendum zijn onze bloemen ongeveer 30 procent duurder geworden, door de verandering van de waarde van het pond", vertelt Curtin. "Dankzij de brexit komen we misschien wel in een recessie en dan geven mensen minder uit aan bloemen. Het is een luxeproduct", voegt Duncan daaraan toe.

Curtin volgt het nieuws actief, maar Duncan probeert het te ontwijken. "We kunnen ons toch niet voorbereiden. Bloemen zijn maar kort houdbaar en we kunnen ze niet alvast inkopen. Gelukkig zijn de leveranciers in Nederland wel bezig met voorbereiding dat is meer dan ze in dit land doen."

'Geen controle'

Bij de Mental Health Foundation, een stichting voor geestelijke gezondheidszorg, raden ze zelfs aan om het nieuws te ontwijken, als dat kan. "De belangrijkste oorzaak van stress is het feit dat mensen geen controle hebben over een proces dat ze wel heel persoonlijk raakt. Je moet een balans vinden tussen op de hoogte willen blijven en tegelijk realiseren of het wel goed voor je is om alles te volgen", zegt directeur Mark Rowland.

"Het zou voor iedereen goed zijn als er een duidelijk tijdspad komt. Daarin moeten onze politieke leiders van dit land echt hun verantwoordelijkheid nemen. Dat iedereen weet waar -ie aan toe is", vervolgt Rowland. "Juist de onvoorspelbaarheid en het feit dat het proces zich maar blijft voortslepen zorgt voor al die negatieve emoties."