Beveiliging te duur om unieke muntenschat tentoon te stellen

Misschien wel de grootste muntenschat ooit gevonden in Nederland was vandaag heel even in zijn geheel te zien in het streekmuseum Goeree-Overflakkee.

De munten werden vorig jaar met een metaaldetector gevonden in een weiland op Goeree-Overflakkee. Het gaat om 700 losse munten en naar schatting 2300 samengeklonterde munten met een gezamenlijke waarde van vermoedelijk zo'n half miljoen euro.

De kosten voor de beveiliging van de muntenschat zijn zo hoog dat het museum die niet kan betalen. Daarom is ervoor gekozen om de schat eenmalig twee uur lang in zijn geheel tentoon te stellen aan zo'n 200 genodigden. Daarna gaan de meeste munten weer de kluis in. Vanaf dinsdag worden zo'n vijftig munten uit de collectie en een replica van de samengeklonterde munten tentoongesteld.