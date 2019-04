Zussen van sekstoerist vervolgd voor beïnvloeden rechtsgang

De zussen van een in Nepal veroordeelde kindermisbruiker worden in Nederland vervolgd voor beïnvloeding van de rechtsgang. Volgens het Landelijk Parket is het de eerste keer dat hier mensen voor de rechter moeten komen voor beïnvloeding in een kindersekstoerisme-zaak.

De vrouwen van 78 en 79 jaar worden ervan verdacht naar Nepal te zijn gereisd om een slachtoffer van hun broer en zijn familie tienduizenden dollars zwijggeld te betalen. Ook zouden ze in Nederland hebben geprobeerd bewijsmateriaal achter te houden.

Hun broer woont in Friesland en werkte als kinderpsychiater. Hij werd in juni vorig jaar op heterdaad betrapt met een 15-jarige jongen in een hotelkamer in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. In december werd hij veroordeeld tot zeven jaar cel. Hij is in hoger beroep gegaan.