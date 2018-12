Nederlandse sekstoerist veroordeeld in Nepal

Een 66-jarige Nederlander is in Nepal veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens jarenlang seksueel misbruik van een minderjarige jongen. De rechtbank acht het misbruik bewezen.

De man moet ook schadevergoeding aan zijn slachtoffer betalen. De hoogte daarvan wordt over twee weken bekendgemaakt.

De veroordeelde werkte in Nederland als kinderpsychiater. In juni werd hij op een hotelkamer in Kathmandu betrapt met een 15-jarige jongen. Daarna is zijn huis in Friesland doorzocht. Zijn computers werden in beslag genomen.

Aan de aanhouding is anderhalf jaar van onderzoek voorafgegaan. Bij het onderzoek kreeg de Nederlandse politie en die in Nepal hulp van de kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes.

Volgens Terre des Hommes duurde het misbruik al jaren. De Nederlander kende het Nepalese gezin van de jongen. De man betaalde onder meer zijn schoolopleiding.