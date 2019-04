Gezondheid militairen soms blijvend geschaad door hitte bij training

Tussen 2014 en 2018 zijn bij Defensie 53 gevallen gemeld waarbij militairen tijdens zware trainingen door de warmte bevangen waren geraakt, soms met ernstige gevolgen. Dat melden Zembla en De Stentor op basis van gegevens van Defensie.

De ongelukken gebeurden bij binnenlandse trainingen, vaak bij de opleiding van jonge aspirant-militairen van de landmacht. In 25 gevallen moest een slachtoffer in het ziekenhuis worden opgenomen en in vier gevallen liep de betrokken militair blijvend lichamelijk letsel op.

In 2016 overleed een 20-jarige marechaussee-leerling tijdens een oefening aan de gevolgen van oververhitting. Volgens Defensie is hij de enige die tussen 2014 en 2018 door hitteletsel is overleden. Het ministerie erkende in februari aansprakelijkheid voor zijn dood.

Vierdaagse

Militaire vakbonden reageren bij Zembla geschrokken en bezorgd. Jean Debie van de VBM vindt het heel zorgelijk dat mensen geen veilige trainingssituatie bij Defensie krijgen. Hij wil dat risico's tot een minimum worden beperkt.

Volgens ACOM-voorzitter Jan Kropf worden niet alle incidenten gemeld en is dit aantal het topje van de ijsberg. Hij erkent dat de oefeningen realistisch moeten zijn, maar vindt dat die wel moeten worden aangepast aan de omstandigheden. "Militaire deelnemers aan de Vierdaagse passen zich ook aan warm weer aan. En de commando-overdracht in het Caribisch gebied doen we ook niet op het heetst van de dag."

Een woordvoerder van Defensie zegt dat er een nieuw expertisecentrum voor hitteletsel komt dat de kennis daarover "krijgsmachtbreed" bundelt.