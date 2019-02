Defensie erkent aansprakelijkheid voor dood marechaussee

Het ministerie van Defensie erkent aansprakelijkheid voor de dood van de 20-jarige marechaussee Kelvin Bosman in 2016. Hij raakte tijdens een eindoefening van zijn basisopleiding tot marechaussee onwel en overleed later aan de gevolgen van hitteletsel.

Uit onderzoek is gebleken dat Defensie er niet in is geslaagd om de risico's te onderkennen en beheersen. Zo was er bij het opleidingscentrum van de marechaussee te weinig veiligheidsbewustzijn en schoot de kennis over hitteletsel tekort.

"Defensie heeft fouten gemaakt. Het neemt niet het verdriet weg van de geliefden van Kelvin, maar Defensie neemt verantwoordelijkheid voor deze fouten", zegt commandant van de Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink in een verklaring.

Familie

Staatssecretaris Visser meldde heeft de Tweede Kamer gemeld dat er maatregelen zijn genomen. Defensie steekt onder meer geld in het vergroten van de kennis van instructeurs op het gebied van hitteletsel.

Commandant Van den Brink zegt dat Defensie nog met de familie in gesprek is over "een passende wijze waarop uiting aan de aansprakelijkheid kan worden gegeven".