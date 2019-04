Frankrijk gaat eigen rol bij genocide Rwanda onderzoeken

De Franse president Macron heeft aangekondigd dat er een onderzoekscommissie komt die zich gaat buigen over de rol van Frankrijk bij de Rwandese genocide van 1994. Daarbij kwamen tussen de 500.000 en een miljoen mensen om het leven. De commissie, bestaande uit negen experts, gaat de komende twee jaar kijken naar de Franse aanwezigheid in het Afrikaanse land, in de periode 1990-1994.

Rwanda beschuldigt Frankrijk ervan dat het Hutu's heeft ondersteund, bijvoorbeeld door in de periode voorafgaand aan de moorden op Tutsi-milities trainingen te geven. Ook heeft Frankrijk volgens de Rwandese regering daders van de genocide helpen ontsnappen. De relatie tussen Kigali en Parijs is al lange tijd slecht, al zoeken de landen de afgelopen jaren weer toenadering.

Frankrijk wijst overigens de beschuldigingen van de voormalig Belgische kolonie van de hand. De Franse troepen, die met een VN-mandaat in Rwanda waren, hebben volgens Frankrijk juist onder zware omstandigheden duizenden mensen gered. Wel heeft Frankrijk erkend dat er destijds fouten zijn gemaakt, maar tot excuses kwam het nooit.

25 jaar geleden

Het is de bedoeling dat de onderzoekers een openbaar rapport schrijven. Daarvoor krijgen ze toegang tot nationale archieven en militaire en diplomatieke documenten. Het is de bedoeling dat ze ook gebruik mogen maken van de archieven van oud-president Mitterrand, al is nog niet duidelijk of alle verzoeken om informatie door de beheerder van die archieven ingewilligd zullen worden.

Het is morgen 25 jaar geleden dat de genocide op de Tutsi's en gematigde Hutu's door de Hutu's begon. Macron was door Rwanda uitgenodigd om een grote herdenking bij te wonen in de hoofdstad Kigali, maar wees die uitnodiging tot woede van veel mensen af. Hij sprak wel als eerste Franse leider op het Élysée met vertegenwoordigers van nabestaanden van de genocide.