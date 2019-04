Ongesteld zijn op basisschool taboe: 'Ik moest stiekem maandverband meenemen'

Anne weet hoe het is als er op de basisschool niets is geregeld. Zij werd op haar tiende voor het eerst ongesteld, maar op haar vorige school werd daar niet over gesproken. "Mamma stopte iets in mijn tas en dan liep ik stiekem met maandverband onder mijn shirt de wc in."

Op haar huidige school ligt er een voorraad maandverband op het toilet en is het ook niet meer nodig om stiekem te doen. "Aan het begin was ik er nog wel onzeker over, maar nu durf ik er meer open over zijn. En we hebben op de wc speciale zakjes en prullenbakjes, dus niet iedereen hoeft het te zien."

Ook haar klasgenootje Fien, die op haar elfde ongesteld werd, vindt het belangrijk dat scholen letten op voorzieningen. "Als er in de wc zelf prullenbakken zijn, hoef je niet heel stiekem te doen om je maandverband weg te gooien."

Taboes

Op de basisschool van Anne en Fien zijn de zaken dus goed geregeld, maar op veel scholen wordt nog altijd ongemakkelijk gedaan over menstruatie, aldus Rutgers. Ook Plan Nederland, dat zich inzet voor kansen voor meisjes, denkt dat er nog veel taboes bestaan rond ongesteldheid.