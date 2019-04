Assange eist 9 ton van Zweden vanwege advocatenkosten

WikiLeaks-oprichter Assange eist ruim 9 miljoen kronen, zo'n 890.000 euro, van de Zweedse staat in verband met de juridische kosten die hij heeft gemaakt voor een verkrachtingszaak. Dat meldt de Zweedse krant Dagens Dagbladet.

Assange werd in Zweden verdacht van verkrachting van twee vrouwen. Hij zag die beschuldiging altijd als een voorwendsel om hem via Zweden aan de VS uit te leveren, waar hij wordt gezocht voor het publiceren van geheime documenten over het Amerikaanse leger in Afghanistan en Irak.

In mei 2017 trok de Zweedse justitie het arrestatiebevel in en liet de zaak verder rusten. De Australiƫr heeft veel advocatenkosten gemaakt vanwege de Zweedse beschuldigingen. Nu de zaak gesloten is, wil hij dus compensatie.

Geruchten

Assange zit sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen, om uitlevering te voorkomen. Hij was daarvoor al door de Britten gearresteerd, maar in afwachting van een besluit op borgtocht vrijgelaten.

Als hij een stap buiten de Ecuadoriaanse ambassade zet, wordt hij opgepakt voor het schenden van de borgtochtvoorwaarden. Mogelijk wordt hij dan alsnog aan de VS uitgeleverd.

Het gerucht gaat dat Assange binnenkort de ambassade moet verlaten. Volgens WikiLeaks is dat een kwestie van uren of dagen. De president van Ecuador zei woensdag dat Assange de voorwaarden van zijn asiel in de ambassade heeft geschonden.