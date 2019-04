Top-dj Avicii liet bijna afgerond album achter, dat nu uitkomt

Op 20 april is het precies een jaar geleden dat de Zweedse dj Avicii op 28-jarige leeftijd overleed in een hotel in Oman. De dj, wiens echte naam Tim Bergling was, zat toen hij stierf in de afrondende fase van een nieuw album. Dit album wordt nu toch uitgebracht: de eerste single, SOS, komt op 10 april uit. Het album volgt op 6 juni.

Het album bevat 16 nummers en heet Tim. "Toen Tim overleed op 20 april had hij bijna een nieuw album klaar. Hij liet een aantal bijna afgeronde liedjes achter, met notities, e-mails en sms'jes over de muziek", is te lezen in een verklaring van de familie. "De songwriters waarmee Tim samenwerkte, hebben de nummers afgemaakt. Ze hebben geprobeerd zo dicht mogelijk bij zijn visie te blijven."

De familie deelde ook een video met het verhaal achter het album: