Rutte over CO2-woede Klaver: 'De man is helemaal in paniek over niets'

Premier Rutte begrijpt niet waarom GroenLinks-leider Klaver zich de afgelopen dagen verontwaardigd en woedend heeft uitgelaten over de CO2-heffing van het kabinet. "De man is helemaal in paniek over niets", zei Rutte op zijn wekelijkse persconferentie.

Klaver was gisteravond te gast bij het tv-programma Jinek, waar hij bezwaar maakte tegen wat hij de CO2-heffing van het kabinet noemt. Rutte: "Maar er is nog helemaal niks besloten." Hij houdt het voor mogelijk dat de boosheid toneelspel van Klaver is.