Wiebes: nog geen uitwerking CO2-heffing, we voeren 'verkennende gesprekken'

Het kabinet heeft nog geen uitgewerkt plan voor het belasten van Nederlandse bedrijven voor de uitstoot van CO2. Het kabinet is nog bezig met "verkennende gesprekken" met verschillende organisaties en wacht nog op bepaalde doorrekeningen.

Minister Wiebes reageert in een brief aan de Tweede Kamer op het bericht dat het kabinet bedrijven alleen belasting wil laten betalen over een deel van hun uitstoot.

Twee randvoorwaarden

In de brief benadrukt de minister de randvoorwaarden van het kabinet: de maatregel moet in 2030 zorgen voor 14,3 Mton CO2-reductie en bedrijven moeten door de maatregel niet naar het buitenland vertrekken. "Binnen deze twee randvoorwaarden liggen alle opties open", schrijft de minister. "Het kabinet werkt aan een voorstel."

Het kabinet maakte op 13 maart bekend toch bereid te zijn de door linkse partijen gewenste CO2-heffing in te voeren. Het moeten wel, zo benadrukte premier Rutte, "verstandige" heffingen zijn om te voorkomen dat door het vertrek van Nederlandse bedrijven banen verloren zouden gaan.