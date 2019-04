VS trekt visum in van hoofdaanklager Strafhof

De VS heeft het visum ingetrokken van de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, omdat ze onderzoek doet naar mogelijke oorlogsmisdaden van Amerikaanse troepen in Afghanistan.

Het kantoor van aanklager Fatou Bensouda uit Gambia heeft het intrekken van het visum bevestigd tegenover persbureau Reuters. Bensouda doet sinds 2017 onderzoek naar oorlogsmisdaden in Afghanistan.

Volgens Reuters kan Bensouda nog wel afreizen naar de VS, maar alleen wanneer ze bij de Verenigde Naties verslag moet uitbrengen van haar werk voor het Strafhof. Dat doet ze geregeld. Het hof is geen VN-orgaan, maar krijgt wel zaken doorverwezen door de VN-Veiligheidsraad.

Waarschuwing

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo waarschuwde vorige maand al dat hij visa ging intrekken van medewerkers van het Strafhof die betrokken waren bij soortgelijke onderzoeken. De VS is, net als onder meer Rusland en China, geen lid van het hof.

Pompeo bouwde daarmee voort op de dreigementen van nationaal veiligheidsadviseur John Bolton, eind vorig jaar. "De Verenigde Staten zullen alles op alles zetten om hun burgers en die van hun bondgenoten te beschermen tegen de onwettelijke bestraffing door dit niet-legitieme hof", zei Bolton toen. "Het hof mag van ons doodbloeden. Voor ons is het al dood."

Er kwam veel kritiek op de uitspraken van Bolton en de latere waarschuwing van Pompeo. EU-landen en mensenrechtenexperts van de VN noemden het "een ongepaste interventie" in de werkzaamheden van het Strafhof.