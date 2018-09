'VS wil rechters Strafhof straffen als die Amerikanen aanpakken'

De Verenigde Staten gaan rechters van het Internationale Strafhof in Den Haag hard aanpakken als die meewerken aan een proces tegen Amerikanen. Volgens het Britse persbureau Reuters, dat documenten heeft ingezien, gaat veiligheidsadviseur John Bolton dat later vandaag bekendmaken.

Het hof onderzoekt of het mag oordelen over geweld door Amerikaanse militairen in Afghanistan. De Verenigde Staten erkennen het Internationale Strafhof niet, omdat het land niet wil dat Amerikanen worden aangeklaagd in het buitenland. Afghanistan erkent het Strafhof wel, sinds 2003. De vraag is dus onder welke jurisdictie de Amerikanen in dat land vallen.

"De Verenigde Staten zullen alles op alles zetten om hun burgers en die van hun bondgenoten te beschermen tegen de onwettelijke bestraffing door dit niet legitieme hof", staat in de verklaring van Bolton. "Het hof mag van ons doodbloeden. Voor ons is het al dood."

Bevrijd

De Amerikanen zijn van plan om de rechters de toegang tot de VS te ontzeggen en als ze tegoeden hebben in de VS, zouden die worden bevroren. Verder zouden de Amerikanen de kwestie aan de orde willen stellen in de VN Veiligheidsraad.

Toen het Internationale Strafhof werd opgericht, nam de VS een wet aan die regelt dat "al het mogelijke" gedaan mag worden om aangeklaagde Amerikaanse militairen uit Den Haag te bevrijden. Critici noemen die wet de 'The Hague Invasion Act'.

President Obama zocht tijdens zijn ambtstermijn toenadering tot het strafhof, maar dat heeft niet geleid tot samenwerking.