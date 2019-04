Rijdende kunstrechtbank moet geschillen in kunstwereld eerlijker berechten

Een jarenlange wens van veel kunstliefhebbers is in vervulling gegaan: ze hebben sinds deze week een eigen rechtbank. Afgelopen maandag ging de CAfA (Court of Arbitration for Art) als eerste kunstrechtbank ter wereld open.

Jaarlijks zijn er honderden geschillen over kunst, bijvoorbeeld over echtheid, authenticiteit, overschilderingen of eigenaarschap. "Elke week is er een stroom aan berichten van zaken die uit de VS komen en alles komt dan op straat te liggen", vertelt Willem Russel, bestuurslid van het CAfA.

"De gebruikelijke gang van zaken is dat er dan een hele hoop pers aan te pas komt, de hele wereld geniet mee van het geschil", legt Russel uit. "Na afloop, zelfs als je wint, heb je een probleem. Want de zaak is dan zoveel in het nieuws geweest, dat je daar als oude of nieuwe eigenaar van het kunstwerk last van hebt." De waarde van het kunstwerk is dan als het ware aangetast.