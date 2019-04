Weer ondernemer bedreigd om bouw windmolenpark

Opnieuw is een bedrijf dat meewerkt aan een windmolenpark bedreigd, meldt de politie. De ondernemer ontving een dreigbrief vanwege de bouw van het park bij het Groningse dorp Meeden. "Realiseert u zich dat de haat tegen ondernemers zoals u alleen maar toeneemt als de turbines geplaatst zijn", staat in de brief.

De dreigers schrijven dat de man 48 uur de tijd heeft om een beslissing te nemen. "Als u niet tot actie overgaat kunt u het geld wat u, over onze rug, daar verdient uitgeven aan beveiliging van u en uw onderneming."

Volgens het Dagblad van het Noorden heeft het bedrijf zich naar aanleiding daarvan teruggetrokken uit het project. Het is onduidelijk wat dat voor gevolgen heeft voor het park.

Het is de bedoeling dat er 35 windmolens komen bij de N33 bij Meeden, die goed zouden zijn voor ongeveer de helft van het elektriciteitsgebruik van de provincie Groningen. De bouw van het park staat gepland in het derde kwartaal van dit jaar.

Drenthe

Vorige week werd een ondernemer die betrokken was bij de aanleg van een park in Drenthe met een soortgelijke brief bedreigd. De politie onderzoekt of de dreigementen van dezelfde afzender afkomstig zijn.

Naar aanleiding van een uitzending in Opsporing Verzocht over het dreigement in Drenthe kwamen acht tips binnen. Het onderzoek om de daders op te sporen is nog in volle gang, zegt een woordvoerder.