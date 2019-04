Donald Duck luistert naar jonge lezer: strip met lhbt-stel in de winkel

In de Donald Duck die vanaf vandaag te koop is, figureert een lesbisch stel. Het is het antwoord van het weekblad op een oproep van een 10-jarige lezer in de rubriek Dwars in het NOS Jeugdjournaal. Ze vond het raar dat geen lhbt'ers in de strip voorkwamen.

Het meisje had alle Donald Ducks doorgespit en was geen homo's of lesbiennes tegengekomen. Ze heeft zelf twee vaders en twee moeders en vond dat belangrijk voor de acceptatie van lhbt'ers. "In Duckstad lijkt het alsof het helemaal niet bestaat."

De 10-jarige riep de tekenaars op om een paar lhbt-figuranten op te nemen in de volgende edities. Het weekblad paste daarop een tekening aan die al bij de drukker lag.

Een verliefde man en vrouw aan een tafeltje op een terras werden veranderd in twee vrouwen. Ook werd er een hartje toegevoegd om te laten zien dat het om een verliefd lesbisch stel gaat dat aan het dineren is.