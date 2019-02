Voor het eerst lesbisch paar in Donald Duck

Fenna, die zelf twee vaders en twee moeders heeft, vindt dat belangrijk voor de acceptatie van lhbt'ers. "Mijn ouders zijn homo's en lesbo's en ik vind het belangrijk dat dat ook normaal is. Maar in Duckstad lijkt het alsof het helemaal niet bestaat."

"Het zit niet tussen de oren bij de tekenaars", zei hoofdredacteur Joan Lommers tegen Fenna over het ontbreken van lhbt'ers in het blad. "Dat is wel een beetje belachelijk, eigenlijk", reageerde Fenna.

In de uitzending deed Lommers daarom de toezegging dat er binnenkort twee verliefde vrouwen te zien zijn in het tijdschrift. Een tekening die al klaarlag voor de drukker is aangepast: een verliefde man en vrouw aan een tafeltje op een terras zijn veranderd in twee vrouwen. Hartjes moeten duidelijk maken dat het om een stelletje gaat.