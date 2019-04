Terrorismeles in Utrecht: 'Zomaar mensen vermoorden, dat kan echt niet'

Na de aanslagen in Parijs in 2015 werd terrorisme-expert Beatrice de Graaf overspoeld met verzoeken om op scholen te komen vertellen over terrorisme, radicalisering en polarisatie. Dat bracht haar op het idee om een lesprogramma te schrijven. Na een proefperiode op twintig scholen wordt het vandaag voor het eerst gebruikt bij basisschool De Regenboog in Utrecht.

In diezelfde stad was twee weken geleden nog de aanslag in een tram. De behoefte aan achtergrond over terrorisme werd daarom alleen maar groter, zegt Remco van de Peut, leerkracht van de school.

"Terrorisme is meestal iets van ver weg, maar nu was het dus hier", zegt Van de Peut. "De kinderen moesten die dag binnenblijven en hun ouders moesten hen van school komen ophalen. Dat was best spannend."

Wat is een terrorist?

Als eerste is groep 6 aan de beurt. Na een korte uitleg vraagt geschiedenisdocent in spe Gerjob Aalders wat een terrorist is: "Dat is iemand die het niet eens is met de politiek of wat er in een land gebeurt. Die wil dat dan veranderen en vaak doen ze dat met geweld", zegt Noor (10 jaar). "Die man die in de tram begon te schieten is dus echt een terrorist", vindt Bart (10 jaar). "Ik vind dat echt niet kunnen: in de stad mensen zomaar gaan vermoorden."

Aalders probeert uit te leggen dat terrorisme van alle tijden is. "Willem van Oranje bijvoorbeeld. Wij vinden hem een vrijheidsstrijder, maar in Spanje vonden ze hem een terrorist. Wat we ook duidelijk willen maken, is dat terrorisme weer over gaat. Het gaat in golfbewegingen."

"Nu zie je dat religieus terrorisme nog een opgaande lijn laat zien, maar vroeg of laat komt er een einde aan. Het aantal slachtoffers als gevolg van aanslagen loopt al terug. Het is belangrijk om met feiten te laten zien dat je niet echt heel bang hoeft te zijn." Gerjob legt de klas een stelling voor: 'de kans dat je zelf slachtoffer wordt van een aanslag is klein.' Vrijwel iedereen steekt het groene kaartje omhoog. Mee eens.

Dag van aanslag

Op de dag van de aanslag gaf Remco van de Peut toevallig als invaller les in Overvecht, op een school met een meer diverse samenstelling dan De Regenboog. "Het gesprek over de aanslag had daar wel een wat andere toon. Sommige kinderen kenden de dader en omdat ze zelf ook moslim zijn, voelden zich heel direct aangesproken op wat hij had gedaan. Ook door wat politici daarover zeiden."

Van de Peut is blij dat er op zijn school nu aandacht voor terrorisme is. "Op het Jeugdjournaal of thuis horen ze over terrorisme. Het is echt wel iets wat kinderen tegenwoordig bezighoudt."