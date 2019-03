Politie kreeg honderden tips over aanslag Utrecht

De politie heeft meer dan 850 tips binnengekregen over de aanslag op het 24 Oktoberplein vorige week maandag in Utrecht. Dat zei een politiewoordvoerder in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Door het grote aantal meldingen heeft de politie nog geen persoonlijk contact kunnen hebben met alle tipgevers, liet de woordvoerder weten. Hij vroeg om begrip.

De politie riep vorige week dinsdag in hetzelfde programma mensen op om zich te melden als ze over informatie beschikten die mogelijk van belang kan zijn voor het onderzoek. Die oproep werd twee dagen later herhaald. Ook werd toen naar camerabeelden gevraagd waarmee de vluchtroute van de 37-jarige verdachte kan worden gereconstrueerd.