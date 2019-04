Opnieuw woning beschoten in Uithoorn, twee verdachten aangehouden

In Uithoorn, in Noord-Holland, is vannacht opnieuw een woning beschoten. Niemand raakte gewond. Na een achtervolging door meerdere politieauto's zijn twee verdachten aangehouden.

Het appartement in een flat werd rond 01.00 uur beschoten. Volgens NH Nieuws werden de verdachten na een achtervolging op de A1 en A10 uiteindelijk in een woonwijk in Diemen klemgereden. Een verdachte werd bij de auto aangehouden, de tweede verdachte kon na een vluchtpoging een straat verderop worden opgepakt.

Vorige week werd in een andere wijk in Uithoorn tot twee keer toe een woning beschoten. Ook daarbij raakte niemand gewond. Na een klopjacht die leidde tot Amsterdam-Zuidoost, kon een verdachte worden aangehouden. Het is niet bekend of de beschietingen van vorige week in verband staan met de schoten van afgelopen nacht.