Huis in Uithoorn twee keer beschoten, verdachte opgepakt na klopjacht

In Uithoorn is een woning tot twee keer toe beschoten. De eerste keer was maandag, en de laatste keer was gisteravond, meldt NH Nieuws. Na een klopjacht die leidde naar Amsterdam is een verdachte opgepakt.

"Dankzij tips na de schietpartij kregen wij zicht op een busje, dat we hebben opgespoord in Amsterdam", zegt een politiewoordvoerder. "Op de Tongerenstraat hebben we dat voertuig klemgereden."

De bestuurder is aangehouden. Degene die op de passagiersstoel zat, is op de vlucht geslagen.

In de voordeur van het huis aan de Rode Klaver zijn drie kogelgaten ontdekt. De kogels gingen door de deur en een tussendeur. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Gisteravond werd het huis opnieuw beschoten. Op beelden is te zien dat er een gat in een ruit zit.