'Stroomhalsbanden bij honden vanaf volgend jaar verboden'

Je hond trainen of in het gareel houden door ze op afstand via een halsband een schok te geven, zit er vanaf volgend jaar niet meer in. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat het gebruik van stroomhalsbanden bij honden verbieden, schrijft De Telegraaf.

Volgens de minister is gebleken dat de stroomhalsband "behoorlijk leed veroorzaakt" bij de hond. Ze had eigenlijk alleen met strengere regels willen komen, maar zegt tegen de krant dat ze door nieuw wetenschappelijk onderzoek toch met een totaalverbod komt.

Bij de overheid wordt nu ook nog gebruik gemaakt van de stroomhalsbanden. Defensie en politie gebruiken ze om speurhonden te trainen. Defensie is er inmiddels mee gestopt, de politie gaat nog even door bij een beperkte groep honden. Op termijn zal helemaal worden afgestapt van de stroomhalsband.

Doorgefokte designerkat

Minister Schouten zegt ook te gaan optreden tegen misstanden bij het doorfokken van raskatten. "We accepteren niet meer dat het welzijn van katten ten koste gaat van fokkers die dieren designen omdat mensen het mooi vinden", zegt ze in De Telegraaf.

Een voorbeeld van een kattenras waarbij veel misgaat is de Bambino Sphynx. De soort wordt vaak zo doorgefokt dat de dieren te korte pootjes hebben en zich moeilijk kunnen oriƫnteren door het ontbreken van snorharen. Een kwart van de dieren zou al sterven in de baarmoeder.

Overigens komt er geen totaalverbod op de verkoop van het kattenras. Handhaving van zo'n verbod zou te ingewikkeld zijn, aldus de minister. Wel komen er strenge criteria waar fokkers aan moeten voldoen. Foute fokkers kunnen worden aangepakt met waarschuwingen en boetes.