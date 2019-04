'Advocaten weg bij terreurverdachten uit angst voor inreisverbod VS'

"Ik wil niet beperkt worden in de mogelijkheden om te reizen. Als ik deze strafzaak blijf doen, is dat een reëel risico", zegt een van de advocaten tegen RTL Nieuws. Ze willen niet dat hun naam wordt gepubliceerd, omdat ze vrezen dat ze dan alsnog problemen in de VS krijgen.

De twee terreurverdachten worden nu verdedigd door hun kantoorgenoot Serge Weening.

Bizar

De advocaten noemen het bizar dat ze zich om deze reden moeten terugtrekken. "Wij doen toch gewoon ons werk? Je gaat een arts die een terrorismeverdachte heeft geopereerd toch ook niet weren uit Amerika? Waarom dan wel een advocaat?"

De strafpleiters zeggen dat ze ook in de toekomst geen terreurzaken meer doen. "Het gaat principieel in tegen alles waar ik als advocaat voor sta. Maar als ik doorga, beïnvloedt dat niet alleen mijn eigen leven, maar ook dat van de mensen om me heen. Dat wil ik niet."