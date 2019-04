Dankzij de brexit zijn deze Italiaanse kettingen dagelijks op tv

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij zonder Theresa May in het nieuws. May valt natuurlijk op door haar volhardendheid, maar doordat ze steeds zoveel beeld is valt er ook iets anders op: de grote kettingen die ze vaak draagt. En daar is de maakster van die sieraden erg blij mee.

De kettingen komen uit de Italiaanse stad Florence. Ze zijn van de hand van sieradenontwerpster Mirta Frosini. "Het is hartstikke leuk dat Theresa May onze handgemaakte kettingen draagt en ermee op tv komt", zegt Frosini. "Ook omdat ze er zo veel heeft." De ontwerpster maakt de halssieraden in 140 kleuren, maar ze weet niet of de Britse premier ze allemaal heeft.

De ontwerpster over haar beroemde klant: