Bouteflika weg: 'We hebben de halve finale gewonnen'

Het was hét moment waarvoor honderdduizenden Algerijnen al die tijd de straat op gingen. President Bouteflika, duidelijk verzwakt in zijn rolstoel, gaf zijn ontslagbrief aan de voorzitter van de grondwettelijke raad. Geen vijfde termijn dus voor de president die tot zijn dood had willen regeren.

En daarmee is de belangrijkste eis van de demonstranten ingewilligd. Maar het is nog niet genoeg, zegt Algerije-expert Dalia Ghanem van het Carnegie Middle East Center. "Absoluut niet. Ze willen dat het volledige systeem verdwijnt. Het was geen 'one man show' van president Bouteflika."

Ze is net terug uit Algerije. "Ik heb nog gedemonstreerd met mijn broer, mijn oma, mijn hele familie. Ik ben erg gelukkig, dit is een grote overwinning voor het Algerijnse volk. Na zeven weken van strijd is Bouteflika verdwenen. Het ging heel vreedzaam, er heeft geen druppel bloed gevloeid. Een prachtige les voor de wereld."