Anti-abortusbetogers stoppen voorlopig met acties bij klinieken

De anti-abortusdemonstranten van de stichting Schreeuw om Leven schorten hun acties bij abortusklinieken op. De betogers zeggen dat ze zijn bedreigd. Ook zijn ze naar eigen zeggen geschokt door de handelwijze van journalisten bij de klinieken.

Vorige maand werd bekend dat bijna alle veertien abortusklinieken in Nederland klachten krijgen over de anti-abortusdemonstranten. De vrouwen die de centra bezoeken voelen zich geïntimeerd door de betogers. Die spreken de vrouwen aan en delen folders uit.

Schreeuw om Leven stelt dat vrijwilligers van de stichting bij de klinieken "waken" en op een respectvolle manier hulp en advies aanbieden. De organisatie zegt dat er na alle aandacht in de media en politiek dreigmails zijn binnengekomen. Ook zouden ze agressief zijn bejegend door voorbijgangers.

Daarnaast vindt de organisatie dat de journalisten bij de abortuscentra te weinig aandacht hebben voor de privacy van de vrouwen daar.

'Verder als rust is weergekeerd'

De stichting heeft overleg gehad met de politie en advies gevraagd aan de betrokken gemeenten. Schreeuw om Leven wil de acties weer oppakken als de veiligheid van de vrijwilligers kan worden gewaarborgd en "de rust is weergekeerd bij de klinieken".

De anti-abortusclub slaagt er naar eigen zeggen in om een keer per maand een abortus af te wenden en zegt vrouwen juist steun te bieden. Een vrouw die een keer door hen is aangesproken noemde het gedrag van de demonstranten in Nieuws en Co respectloos.

Bufferzone bij kliniek

Vorige maand zei minister De Jonge dat hij gemeenten steunt die bij de klinieken een bufferzone willen inrichten tussen de vrouwen en betogers. Hij herkende het beeld dat de betogers zich geregeld "intimiderend en met kwalijke teksten uiten". De Jonge riep hen op een "beetje inlevend te zijn tegenover vrouwen die misschien wel de moeilijkste dag van hun leven hebben".

Volgens Schreeuw om Leven geven de meeste gemeenten nog steeds gewoon vergunningen af voor de demonstraties bij de klinieken. De stichting zegt een van de vijf organisaties te zijn die bij abortuscentra demonstreren.