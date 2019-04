Verbod op gebruik grondwater bij Eindhoven in verband met droogte

Waterschap De Dommel heeft een tijdelijk verbod op het gebruik van grondwater afgekondigd voor het gebied tussen Eindhoven en de Belgische grens. Grondwater mag daar voorlopig niet worden gebruikt voor het beregenen van grasland, meldt het waterschap.

Boeren mogen van 1 april tot 1 juni geen grondwater gebruiken voor hun weilanden. De maatregel is volgens het waterschap noodzakelijk op de hoge zandgronden in Midden-Brabant. Vooral daar is na de droogte van vorig jaar onvoldoende regen gevallen om het grondwaterpeil weer op een normaal niveau te brengen. Normaal gesproken wordt de natuurlijke voorraad grondwater in de wintermaanden aangevuld, maar dat is nu onvoldoende gebeurd.

"De grondwaterstand is in het stroomgebied van de Dommel afhankelijk van de hoeveelheid regen", legt het waterschap uit. "Extra waterinlaat uit grote rivieren zoals bij onze buurwaterschappen is nauwelijks mogelijk."