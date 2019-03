Nieuwe droogte dreigt in delen Limburg en Gelderland

Opnieuw dreigt er droogte in het zuidoosten van het land. In het oosten van Gelderland en het noorden en midden van Limburg is het grondwaterpeil van de zanderige grond laag. Akkerbouwers in die regio's maken zich grote zorgen.

En dat lijkt terecht, want vooralsnog wordt de situatie niet beter. In die delen van Nederland is er nu al een fors neerslagtekort. Ter vergelijking: normaal is er rond deze tijd van het jaar juist een overschot, van zo'n 200 millimeter.

Weeronline meldt dat er in Arcen (Noord-Limburg) nu een neerslagtekort is van 207 millimeter en in Ell (Midden-Limburg) zelfs van 215 millimeter. Dat komt mede doordat het in januari en februari weinig regende.

Meteoroloog Matthijs van der Linden: "Dat zorgt voor een slechte startpositie voor de land- en tuinbouw daar. En voor april verwachten we ook niet veel neerslag. De cijfers leren: dat is statistisch gezien de droogste maand van het jaar."

Tegenmaatregelen

April is de eerste maand van het groeiseizoen. "Boeren in het zuidoosten maken zich dan ook zorgen", zegt woordvoerder Esther de Snoo van de belangenorganisatie LTO. Als tegenmaatregel kunnen ze dijkjes rond hun land aanleggen om te voorkomen dat water van het land spoelt. Een andere mogelijkheid is om water in de sloten vast te houden met sluisjes.

Daarnaast is er overleg tussen boerenorganisaties, waterschappen en Rijkswaterstaat over het vasthouden van het schaarse water. "De extra bekkens leveren wat op, maar daarbij is Nederland afhankelijk van smeltwater."

Extra beregenen kan, maar dat is duur en sommige waterschappen zijn snel met het verbieden ervan. "Boeren zijn gewend te werken met wisselende weersomstandigheden, maar dit keer hebben ze het in het zuidoosten moeilijk. Het blijft een feit dat er te weinig neerslag is geweest."