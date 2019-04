Verdachte bedreiging Baudet verklaart: 'Hij heeft niets van mij te vrezen'

"Het was niet mijn bedoeling om Thierry Baudet te bedreigen. Hij heeft niets van mij te vrezen." Dat zegt de 21-jarige vrouw die verdacht wordt van opruiing en bedreiging van de Forum voor Democratie-leider in een verklaring.

De vrouw liep op zaterdag 23 maart mee met een antiracismemars in Amsterdam. Op een opname die op sociale media rondging was te zien en te horen hoe ze met en doek voor haar gezicht een bedreigende leus aan het adres van Baudet scandeerde.

Vorige week maandag werd de vrouw uit Nijmegen aangehouden. Een dag later werd ze vrijgelaten. Volgende week dinsdag moet ze voor de politierechter verschijnen.

'Geen enkele dreiging'

"Ik wil vooropstellen dat ik absoluut niet vind dat Thierry Baudet doodgeschoten moet worden of dat hem welke vorm van geweld dan ook aangedaan moet worden", zegt de vrouw in de verklaring. "In het dossier las ik dat Thierry Baudet zich zeer bedreigd voelt door mijn uiting. Daarom kies ik ervoor om nu dit bericht naar buiten te brengen en wil ik benadrukken dat vanuit mij geen enkele dreiging uitgaat naar de heer Baudet."

De vrouw zegt dat ze meeliep in de betoging vanwege "oprechte zorgen over racisme en andere vormen van xenofobie in onze maatschappij". Ze wijst daarbij naar de PVV en FvD van Baudet. Die partij vormt volgens haar een bedreiging voor minderheden in Nederland.

Ook zegt de vrouw dat ze niet begon met het lied. "Ik hoorde op een gegeven moment dit liedje, ik zal de tekst niet herhalen, dat werd gezongen op de melodie van If you're happy and you know it, clap your hands. Ik had niet verwacht dat mensen dit serieus zouden nemen. Op dat moment zag ik er geen kwaad in. Daarom zong ik het ook." De advocaat en de vrouw willen geen nadere toelichting geven op de verklaring.

Baudet liet zich nog niet uit over de kwestie, omdat hij dat geen onderwerp vindt om in het openbaar te bespreken. Wel reageerde hij op de kritiek op hem en zijn partij na de verkiezingsoverwinning. Hij stelde dat er "geen reden is om hysterisch te doen".