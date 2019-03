Baudet: er is geen reden om zo hysterisch te doen

Over de bedreigingen aan zijn adres wil hij nog steeds weinig zeggen. Dat vindt hij geen onderwerp om in het openbaar te bespreken. "We leven in een vrij land en iedereen moeten het eens of oneens met elkaar kunnen zijn en zijn mening kunnen geven", zegt hij.

Wel vindt hij het goed dat andere politici de bedreigende opmerkingen hebben veroordeeld.

Stabiele coalities

Baudet en zijn partij zijn nu druk bezig met de te vormen provinciebesturen. "Alles is wel heel nieuw", zegt hij. De partij wil met hulp van informateurs, zoals bijvoorbeeld Hans Wiegel in Zuid-Holland, werken aan stabiele coalities. Baudet: "We gaan ons de komende weken van onze constructieve kant laten zien."

Als mensen vinden dat de standpunten van Forum onduidelijk zijn dan verwijst hij ze naar de provinciale verkiezingsprogramma's. "En Hiddema en ik hebben ook een paar boeken geschreven."

Baudet wordt overigens geen lid van Provinciale Staten. Zowel in Noord- als in Zuid-Holland werd hij als lijstduwer met voorkeurstemmen gekozen, maar hij is niet van plan een van die zetels te bezetten.