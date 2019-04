NASA haalt uit naar India: puin vernietigde satelliet bedreigt ISS

Een deel van het puin van de satelliet die vorige week door India werd neergehaald, kan een bedreiging zijn voor het internationale ruimtestation ISS. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA zijn stukjes puin in een baan boven het ISS terechtgekomen.

India testte vorige week met succes een anti-satellietraket. Premier Modi zei trots dat India nu het vierde land ter wereld is dat satellieten kan neerhalen. De VS, Rusland en China konden dat al. Modi zei ook dat het programma puur is bedoeld ter verdediging van India.

Bij de NASA zijn ze niet blij. Directeur Jim Birdenstine omschrijft de test als een vreselijke gebeurtenis en noemt het onaanvaardbaar. De satelliet is verbrijzeld in honderden stukjes puin die nu door de ruimte zweven.

Te klein om te volgen

Het Amerikaanse leger houdt objecten in de ruimte die mogelijk een bedreiging kunnen vormen voor het ISS in de gaten. In totaal volgt het zo'n 23.000 objecten. Om ze goed te kunnen waarnemen, moeten ze groter zijn dan 10 centimeter.

Een deel van het puin van de satelliet is te klein om goed gevolgd te kunnen worden door de NASA. Volgens Birdenstine zijn er zeker 24 stukjes puin in een baan boven het ISS beland. De kans op een botsing met het internationale ruimtestation is in de afgelopen tien dagen met 44 procent toegenomen.

De satelliet die India vorige week neerhaalde, zat op 300 kilometer hoogte. Birdenstine vindt de actie niet passen in de toekomst van de menselijke ruimtevaart. Hij is bang dat meer landen het voorbeeld zullen volgen.