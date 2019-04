'Villa als zwijggeld voor kinderen van vermoorde journalist Khashoggi'

Saudi-Arabië heeft de vier kinderen van de vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi ieder een villa gegeven. Ook krijgen ze maandelijks een toelage van meer dan tienduizend dollar van de Saudische autoriteiten. Dat schrijft The Washington Post.

Volgens de krant is het de bedoeling dat de twee zonen en twee dochters van Khashoggi in ruil voor de villa's en het geld terughoudend zijn in hun commentaar over de dood van hun vader.

De vier villa's staan in de havenstad Jeddah. Volgens The Washington Post zijn het luxueuze huizen; de duurste villa zou ongeveer vier miljoen dollar waard zijn.

Ook nog tientallen miljoenen

Een zoon van Khashoggi woont nog in Saudi-Arabië. De andere kinderen wonen in de Verenigde Staten en de verwachting is dat zij hun huis in Jeddah verkopen.

Volgens de krant kunnen de kinderen ieder ook nog een bedrag tegemoetzien van tientallen miljoenen dollars.

Kroonprins Mohammed bin Salman wordt beschuldigd van het beramen van de moord op Kashoggi, maar de Saudische autoriteiten ontkennen dat.