Dode potvis met 22 kilo plastic in de maag en foetus aangespoeld in Italië

De Italiaanse minister van Milieu belooft dat Italië een van de eerste landen zal zijn die het EU-verbod op plastic wegwerpartikelen gaan handhaven. Op Europees niveau gaat dat vanaf 2021 in, maar de minister wil het verbod al voor die tijd invoeren in Italië.

Hij is van plan deze week met een nieuwe wet te komen om de hoeveelheid plastic te verminderen. Die zal onder meer inhouden dat vissers plastic op zee mee aan land mogen nemen.

"We hebben plastic al die tijd gebruikt zonder erbij na te denken en nu betalen we de prijs", zegt de minister. "De oorlog tegen wegwerpplastic is begonnen en we zullen hier niet stoppen."