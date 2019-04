Britse Lagerhuisleden opnieuw naar de lobby's, dit zijn de stemopties

Voor May is het wederom een spannende avond. De premier zit aan de zijlijn in het Britse Lagerhuis; ze mag niet bepalen waarover gestemd wordt en hoe de voorstellen geformuleerd worden. Maar wat er vanavond ook wordt beslist, de stemming is niet bindend.

"Mocht een meerderheid zich uitspreken voor een zachtere brexit, dan is het niet zo dat May die direct zal gaan doorvoeren", legt correspondent Tim de Wit uit. "Daar voelt ze niets voor. May is bang dat haar partij uiteenvalt wanneer ze daarmee in zou stemmen. De conservatieve, harde brexiteers in haar fractie kunnen niet met een zachtere brexit leven."

Tegelijkertijd zou een 'ja' op een van de opties betekenen dat er voor het eerst een meerderheid is voor een brexit-voorstel, sinds het VK heeft aangegeven de EU te willen verlaten. "Het is dus wel degelijk heel belangrijk", zegt De Wit. "Want tot dusver was nergens een breedgedragen steun voor."

Ook in de EU is er veel behoefte aan duidelijkheid: