Bisdom wil dat openlijk homoseksuele priester werk neerlegt

Het bisdom Haarlem eist dat de homoseksuele Amsterdamse priester Pierre Valkering zijn priesterlijke taken voorlopig neerlegt. Hij kwam gisteren uit de kast tijdens een mis ter ere van zijn 25-jarig jubileum in de Vredeskerk.

Valkering sloot zijn mis af met een betoog over de "grote roze olifant" in de katholieke kerk. In roze pij, die hij aan mocht omdat de kleur hoort bij de vierde zondag van de vastentijd, bekritiseerde Valkering de zwijgcultuur rond homoseksualiteit, schrijft HP/De Tijd. "Ik heb daar veel onder te lijden gehad."

De roze priester presenteerde gelijk zijn biografie, waarin hij verhaalt over zijn leven als latente homoseksueel en ook bezoeken aan gaysauna's en darkrooms beschrijft. Omdat hieruit valt op te maken dat hij zich niet heeft gehouden aan het celibaat eist het bisdom dat Valkering zijn taken voorlopig neerlegt.

"Hij geeft nu publiekelijk onmiskenbaar aan dat hij zijn celibaatsbelofte niet heeft gehouden, en ook niet kan en wil houden", schrijft het bisdom. "Meer nog dat hij zich ook andere seksuele vrijheden veroorlooft. Dit is voor de Rooms Katholieke Kerk met een waardige uitoefening van het priesterschap niet verenigbaar."