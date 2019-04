Van Doorn niet naar Haga Lyceum: '1-aprilgrapje'

De tot de islam bekeerde ex-PVV'er Arnoud van Doorn wordt niet de interim-directeur van het in opspraak geraakte Haga Lyceum in Amsterdam.

De school zei gisteren in een 'nieuwsbericht' dat hij interim-directeur zou worden en noemt dit in een verklaring nu "een 1-aprilgrapje". "Wij waarderen de inzet van Arnoud als vrijwilliger binnen de school. Tevens danken we de media die ons geholpen hebben om een (in Nederland) vanaf het jaar 1561 bestaande traditie levend te houden." Van Doorn heeft tegen de NOS gezegd dat het om een 1-aprilgrap gaat.

"Een stukje burgerschap"

De NOS heeft het Haga Lyceum tot tweemaal toe, zowel gisteren als vanochtend, gevraagd of het om een 1-aprilgrap ging. Tot twee keer toe ontkende voorzitter Söner Atasoy dat dit het geval was.

Volgens Van Doorn laat de school hiermee "een stukje burgerschap" zien. "We doen leuk mee met de Nederlandse samenleving en staan niet met de rug naar de maatschappij, zoals veel mensen zeggen."

In deze video licht Van Doorn de 1-aprilgrap kort toe: