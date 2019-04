Facebook gaat uitleggen waarom berichten in je tijdlijn staan

Het gebeurt iedere Facebookgebruiker wel eens: een bericht tegenkomen in je tijdlijn waarvan je je afvraagt waarom dát er nou in staat. Facebook gaat daar nu uitleg over geven via de functie 'Waarom zie ik dit bericht?'.

Het bedrijf wil naar eigen zeggen gebruikers meer informatie en controle geven over de inhoud van hun News Feed. De functie is bereikbaar via de drie stipjes die in de rechter bovenhoek van berichten te vinden zijn. Naar verwachting komt de optie halverwege mei voor iedereen beschikbaar.

In een voorbeeld van de nieuwe functie wordt onder meer benoemd dat het bericht in de tijdlijn staat omdat de gebruiker met iemand bevriend is, lid is van een bepaalde Facebookgroep of berichten van de bevriende persoon vaker liket dan die van anderen.