China reguleert alle varianten van verslavende pijnstiller fentanyl

China gaat vanaf 1 mei alle medicijnen reguleren waar het verslavende pijnstillende middel fentanyl in zit. Er werden al 25 soorten strenger in de gaten gehouden, maar producenten komen steeds met nieuwe varianten op de proppen.

De VS heeft hier lang voor gepleit, om zo de toevoer van gevaarlijke opioïden vanuit China in te dammen. In Amerika overlijden jaarlijks tienduizenden mensen door een overdosis van het medicijn, dat ze als drugs gebruiken. Fentanyl kan gemakkelijk online worden besteld, waarna het per post wordt bezorgd.

De Chinese commissie die toezicht houdt op verdovende middelen denkt dat de stap de mazen in de wet dicht. Mensen kunnen straks hun straf niet meer ontlopen door simpelweg iets kleins aan het medicijn aan te passen, zegt de toezichthouder. Ook zal de regulering volgens hem misbruik van fentanyl-middelen, illegale drugshandel en smokkelactiviteiten voorkomen.

Game changer

Volgens Amerikaanse functionarissen zijn de meeste synthetische opioïden in de VS afkomstig uit China, iets dat het Aziatische land vandaag nogmaals ontkende. De toezichthouder zei dat er maar weinig fentanyl vanuit China naar de VS gaat en dat de Amerikaanse cultuur gedeeltelijk verantwoordelijk is voor het misbruik van het middel.

"Sommige mensen linken drugsgebruik aan vrijheid, individualiteit en bevrijding. Als de VS echt zijn fentanyl-probleem wil aanpakken, moet het zijn zaken op orde brengen."

Bij de G20 eind vorig jaar beloofde president Xi aan Trump meer toezicht op fentanyl. De Amerikaanse president zei toen dat nieuwe regelgeving een game changer zou kunnen zijn voor de VS.