Ongeregeldheden bij klimaatprotest Brussel

In Brussel zijn zo'n 8000 mensen bijeen om weer te protesteren tegen het klimaatbeleid van de Belgische regering. Bij de manifestatie ontstonden opstootjes tussen enkele relschoppers en de oproerpolitie. Zo'n zeventig mensen zijn opgepakt.

Volgens Belgische verslaggevers was een aantal mensen met "verkeerde bedoelingen" op de mars afgekomen. Deels gekleed in gele hesjes en hun gezichten bedekt met shawls richtten ze zich onder meer tot de politie en de gebouwen in de Wetstraat, waar afdelingen van de Belgische regering en Europese instellingen gevestigd zijn. De relschoppers gooiden enkele ruiten in, waarna de politie de straat even afsloot.

De protestmars is de derde klimaatdemonstratie in Belgiƫ. Het animo lijkt wel iets af te nemen, bij de vorige betoging waren naar schatting nog zo'n 70.000 mensen.