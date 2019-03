Amersfoort schrapt boete voor lekken programma Koningsdag

De boete van 25.000 euro voor wie informatie lekt over (het programma van) Koningsdag in Amersfoort gaat van tafel. Dat zegt burgemeester Lucas Bolsius tegen RTV Utrecht.

Medewerkers van de gemeente en vrijwilligers die op 27 april langs de route van het koninklijk gezelschap staan, hebben van de gemeente moeten tekenen voor geheimhouding.

Nadat RTL Nieuws hier gisteren over had bericht, leek de gemeente al terug te krabbelen. Een woordvoerder noemde dat bedrag gisteravond voor "sommige betrokkenen hoog".

De geheimhoudingsverklaring met de boete is opgesteld toen nog maar net bekend was dat de koning zijn verjaardag in Amersfoort zou vieren. De gemeente wilde de informatie over programma en route geheimhouden vanwege de veiligheid. Betrokken bedrijven en organisaties mochten daar dus geen informatie over verstrekken, op straffe van een boete.

Niet nodig

Een woordvoerder van de gemeente zegt nu: "Achteraf hadden we daarmee eerder kunnen stoppen. Nu gaat het alleen nog om een verrassingselement en daar is geen boete voor nodig."

Alle ondertekenaars zullen binnenkort een brief ontvangen waarin vermeld staat dat de boete wordt geschrapt.