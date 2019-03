Amersfoort dreigt met 25.000 boete voor wie iets onthult over Koningsdag

De gemeente Amersfoort heeft haar inwoners laten tekenen voor geheimhouding over alles wat te maken heeft met Koningsdag. De koninklijke familie bezoekt op 27 april die gemeente. Wie toch uit de school klapt over de voorbereidingen van het feest volgende maand, kan een boete krijgen van 25.000 euro, meldt RTL Nieuws.

Het spreekverbod geldt voor iedereen die enigszins betrokken is bij de voorbereidingen. Dat kan gaan om optredens langs de route of dansuitvoeringen voor de koninklijke familie. Het geldt ook voor kinderen.

Mag niet

Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden zegt tegen RTL Nieuws dat het opleggen van zo'n dwangsom helemaal niet mag. Ook noemt hij de boete disproportioneel: "Het is schieten met een kanon op een mug. Bangmakerij."

De gemeente Amersfoort wil niet reageren op vragen van de NOS. Tegen RTL Nieuws verdedigt de gemeente het beleid. "Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat in enthousiasme onbedoeld anderen in verlegenheid worden gebracht, of dat er valse verwachtingen worden gewekt, of mensen verkeerd geïnformeerd worden."

Bovendien zou de gemeente Tilburg dit afgelopen jaar ook gedaan hebben. Maar die gemeente zegt dat zij geen boete gekoppeld had aan de geheimhoudingsplicht.

De gemeente Amersfoort gaat naar aanleiding van vragen erover wel volgende week onderzoeken of alle betrokkenen nog achter de afspraken over de geheimhouding en de hoogte van het bedrag staan. Als dat niet het geval is, wordt het contract aangepast.