Activiste Caputova wordt eerste vrouwelijke president Slowakije

De anti-populistische en pro-Europese advocaat Zuzana Caputova heeft de presidentsverkiezingen in Slowakije gewonnen. Het lijkt erop dat ze ongeveer 60 procent van de stemmers achter zich heeft gekregen. De 45-jarige milieu- en anti-corruptie-activiste wordt de eerste vrouwelijke president van het land.

"Ik ben ontzettend blij met dit resultaat. Dit is een extreem sterk mandaat voor mij", zei Caputova in een eerste reactie op haar overwinning. "Zuzana, Zuzana!", scandeerden haar aanhangers op de achtergrond.

De officiële uitslag wordt pas vanmiddag bekendgemaakt, maar Caputova's tegenstander, Eurocommissaris Maros Sefcovic, heeft zijn nederlaag al erkend en haar gefeliciteerd. De politicus van de sociaal-democratische partij Smer had met 95 procent van de stemmen geteld de steun van ruim 40 procent van het electoraat.

Moord op onderzoeksjournalist

Caputova, tot voor kort de vicevoorzitter van de in 2017 opgerichte partij Progresívne Slovensko, profileerde zich in de campagne nadrukkelijk als anti-corruptiekandidaat en pleitte voor verandering en transparantie. Opvallend zijn ook haar progressieve standpunten over abortus en lhbti-rechten in het behoudende Slowakije.

Ongeveer een jaar geleden werd Slowakije opgeschrikt door de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin. Zij werden doodgeschoten terwijl hij onderzoek deed naar banden tussen schimmige ondernemers en de regering. Het laatste artikel van Kuciak verscheen postuum en leidde tot massademonstraties en uiteindelijk de val van de regering van premier Fico.

Eerder zei Caputova al dat de moord op Kuciak een van de belangrijkste redenen was waarom ze mee wilde doen met de verkiezingen. Haar campagne tegen de corruptie die Kuciak aan de kaak wilde stellen, trok volgens peilingen veel jonge hoogopgeleide kiezers naar de stembus.