Italianen protesteren tegen ultraconservatief congres in Verona

In de Italiaanse stad Verona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen een bijeenkomst van de ultraconservatieve christelijke World Congres of Families (WCF). Dat congres is vrijdag in Verona begonnen.

Aan de protestmars deden zeker 20.000 mensen uit diverse Europese landen mee, die bezwaar maken tegen de conservatieve denkbeelden van de beweging over vrouwen en de lhbti-gemeenschap.

Het WCF vindt dat het gezin van een man en een vrouw de enige toelaatbare samenlevingsvorm is en dat abortus streng verboden moet worden. De beweging ageert hevig tegen het homohuwelijk.

Het congres leidt tot verdeeldheid tussen de regeringspartijen in Italiƫ. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini van de rechts-populistische Lega was een van de sprekers op het congres. Hij zei dat Italianen meer kinderen moeten krijgen. De Vijfsterrenbeweging, waarmee Lega regeert, moet weinig van de denkbeelden van WCF hebben.