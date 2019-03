Rode Kruis mag Venezuela in met hulpgoederen

Het Rode Kruis mag met hulpgoederen Venezuela in om noodhulp te bieden aan de bevolking. Venezuela verkeert in een diepe economische en politieke crisis. Het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan hebben bekendgemaakt dat ze nu toegang hebben gekregen van de regering en de oppositie.

"We schatten dat we binnen ongeveer 15 dagen gereed zijn om hulp te bieden. We willen in eerste instantie 650.000 mensen helpen", zegt voorzitter Rocca van het Internationale Rode Kruis. Hij denkt dat de operatie in Venezuela qua omvang en aanpak vergelijkbaar kan worden met de grote hulpactie van de organisatie in Syrië.

President Maduro houdt al sinds februari hulpgoederen van westerse landen tegen bij de grens. Hij ontkent dat Venezuela in crisis verkeert en dat er grote tekorten zijn. Dat hij het Rode Kruis nu toelaat, wordt gezien als een eerste erkenning van de grote economische problemen.

Neutraal

Het Rode Kruis nam bij de aankondiging van de hulp overigens nadrukkelijk afstand van de politieke situatie in Venezuela. "De hulp moet neutraal zijn", vindt Rocca. Hij roept alle betrokken partijen op zich niet met de hulpactie de bemoeien.

De zelfbenoemde interim-president en oppositieleider Guaidó hield zich daar alvast niet aan. Hij zegt dat de regering "zijn falen erkent door het bestaan van een complexe humanitaire crisis te erkennen." De hulpoperatie ziet hij als een grote overwinning, laat hij via Twitter weten. Ook de Verenigde Staten zeggen de hand van Guaidó te zien in de toelating van de hulpactie.

Venezuela krijgt al hulp van China, dat een bondgenoot is van president Maduro. Rusland stuurde eerder militaire steun.