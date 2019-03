Oplossing voor patiënt die al ruim honderd dagen in het ziekenhuis ligt

Er is een oplossing gevonden voor de man die al ruim honderd dagen in een ziekenhuis in Almelo verblijft. Dat zegt chirurg Tim Verhagen van het Twentse ziekenhuis. Hij luidde begin deze week de noodklok over de zaak.

In een video op Twitter reageert Verhagen opgelucht. Volgens hem is door intensieve samenwerking en creatief denken een oplossing gevonden. Wat die is, heeft hij er niet bij gezegd. Naar eigen zeggen wil Verhagen de privacy van de man beschermen en kan diens identiteit achterhaald worden als details over de gevonden oplossing bekend worden gemaakt.