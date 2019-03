Hulpkreet chirurg: hulpbehoevende patiënt wacht al 100 dagen op zorg

Secretaris-generaal Erik Gerritsen van het ministerie van VWS schrijft dat dit "niet hoeft te gebeuren". Ook minister De Jonge van Volksgezondheid reageerde op het bericht van Verhagen, met het aanbod mee te kijken naar het probleem.

Geen incident

De chirurg is positief verrast door alle aandacht, maar denkt dat er verder gekeken moet worden dan dit ene geval. "Het verhaal van de oude man is natuurlijk een exces", zegt hij. "Het is niet gebruikelijk dat mensen 100 dagen in een ziekenhuis blijven liggen. Maar door het hele land kampt de zorg met onderbemanning. Dat probleem geldt niet alleen voor ons ziekenhuis, of onze regio."

Volgens Verhagen blijven mensen steeds langer met hun problemen thuis, waardoor een klein probleem snel een groot probleem wordt. "Daardoor gebeurt het steeds vaker dat er nergens plaats is voor patiënten", denkt hij. "We moeten landelijk nadenken hoe we voortaan kunnen voorkomen dat mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben."

Verhagen nodigt de minister uit om langs te komen in zijn ziekenhuis, om daarover na te denken. "Ik heb nog geen reactie ontvangen, want ik heb het pas gisteravond laat gestuurd, na een dag opereren. Ik verwacht dat we er vandaag verder over zullen praten."