'Pizzaschijven' vol plofkraakmateriaal aangetroffen in Amsterdamse woning

Bij een inval in een Amsterdamse woning heeft de politie een grote hoeveelheid plofkraakmateriaal aangetroffen. Twee mannen zijn aangehouden, de politie onderzoekt of het duo iets te maken heeft met de recente golf van plofkraken in de hoofdstad en Uithoorn.

Het in beslag genomen plofkraakmateriaal zijn dertien 'pizzaschijven': platte zakjes met ongeveer 500 gram flitspoeder die in een geldautomaat kunnen worden geschoven om tot ontploffing te worden gebracht. De politie vond ook ontstekingsmechanismen en illegaal vuurwerk.

De inval vond plaats op verzoek van Belgiƫ. De Belgische politie is bezig met een internationaal onderzoek naar plofkraken. Nederlandse criminelen plegen steeds vaker plofkraken in Belgiƫ.